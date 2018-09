Désormais, les candidats et les partis politiques ne peuvent plus accepter les dons d’organisations, d’entreprises et de syndicats. Et les dons des particuliers ne peuvent pas dépasser 1200 $.

Les dépenses publicitaires des tierces parties sont également limitées à 1200 $. Les groupes doivent s'enregistrer auprès d'Élections BC, doivent afficher qui est derrière la publicité, et l’information pour contacter ces personnes.

Ces règles s’appliquent aux publicités dans les médias traditionnels ainsi que pour les publications commanditées sur les réseaux sociaux.

Limite différente selon la municipalité

Le montant qu’un candidat peut dépenser pour sa campagne a également été modifié.

Andrew Watson, un porte-parole d’Élections BC, note que cette limite varie selon le poste convoité par le candidat, et selon la communauté où il se présente.

« Dans une municipalité de moins de 10 000 habitants, les candidats à la mairie peuvent dépenser jusqu’à 10 000 $ et les candidats à un poste de conseiller sont limités à 5000 $ », explique M. Watson.

En comparaison, à Vancouver, les candidats à la mairie peuvent dépenser jusqu'à 210 000 $.

Élections BC dit surveiller les dépenses des candidats pour s’assurer qu'ils respectent les règles. L’organisme demande à quiconque aurait des doutes de communiquer avec lui.