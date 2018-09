Ses membres souhaitent ramener ce dossier à l'avant-scène, parce que selon eux, il a été oublié pendant la campagne électorale.

Les membres du regroupement plaident pour que la route 132 soit améliorée plutôt que l'autoroute 20 soit prolongée. Cela permettrait, disent-ils, d'assurer la sécurité des usagers et d'enrayer les problèmes de congestion routière dans le secteur de la Fromagerie des Basques.

Selon le regroupement, ces problèmes devant La Fromagerie des Basques sont d'ailleurs visibles seulement quelques jours par année, ce qui ne justifierait pas la construction d'un pont à 200 millions de dollars.

De complètement contourner la région avec l'autoroute20 va nuire économiquement et ne contribuera pas à régler le problème. Sébastien Rioux, porte-parole du regroupement

Selon les porte-parole du groupe, les sommes qui pourraient servir à la construction d'un pont devrait plutôt servir à la création d'un fonds d'urgence climatique québécois qui permettrait de maintenir les infrastructures menacées par l'érosion des berges.

Certains citoyens de la MRC des Basques souhaitent que la route 132 soit bonifiée au lieu de prolonger l'autoroute 20. Photo : Radio-Canada/Patrick Bergeron

Une vingtaine de personnes sont venues soutenir le regroupement lors du point de presse sur le sujet, mardi. Pour elles, la construction d'un nouveau pont et le prolongement de l'autoroute 20 auraient des impacts très négatifs sur la qualité de vie et sur l'économie de Trois-Pistoles et de la MRC des Basques.

On est venus habiter ici pour éduquer nos enfants et vivre en symbiose avec la nature, pas pour voir la nature se faire détruire pour des raisons qui ne font pas le poids. Marie-Noëlle Coutu

Les membres du regroupement citoyen disent qu'ils suivront de près le dossier du prolongement de l'autoroute 20. Même si selon eux, ce dossier est un enjeu électoral important, ils savent également que cela prendra encore beaucoup de temps avant le début d'éventuels travaux.

D'après les informations de Patrick Bergeron