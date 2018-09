Un texte de François Messier

Interrogée par Debra Arbec, la cheffe d’antenne de cette émission qui est l’équivalent anglophone du Téléjournal Grand Montréal 18 h de Radio-Canada, Mme Massé a laissé entendre que les gens pouvaient bien dire que son parti était marxiste s’ils le voulaient.

Québec solidaire est-il un parti anticapitaliste, dogmatique et ancré dans le marxisme?, lui a demandé Mme Arbec, reprenant des questions soulevées plus tôt dans la journée par le chef péquiste Jean-François Lisée.

Mme Massé, qui n’a jamais caché avoir des difficultés à s’exprimer en anglais, a choisi de ne pas répondre directement à la question, préférant dénoncer les insinuations faites par le chef péquiste, destinées, selon elle, à enlever toute crédibilité à son parti.

Mme Arbec a ensuite souligné que Mme Massé a elle-même admis être « révolutionnaire » lors de sa récente apparition devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et lui a demandé quel genre de « révolutionnaire » elle était.

« Je pense que la révolution qu'apporte Québec solidaire, c’est une révolution qui met la population et les changements climatiques au centre des priorités, a-t-elle répondu. Si vous appelez ça socialisme, bien sûr que nous le sommes. Si vous appelez ça du marxisme, oui ça l’est. La chose la plus importante pour nous, c’est d’améliorer la vie des gens. »

Lorsqu’on lui a demandé de commenter cette déclaration selon laquelle Québec est marxiste mardi matin, Mme Massé a semblé incrédule, écarquillant grand les yeux avant de dire « Hein? ». La journaliste lui a alors lu la déclaration en question.

Mme Massé a alors soutenu qu’un candidat marxiste se présente contre elle depuis 12 ans dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, ce qui constitue une preuve, selon elle, que QS « n’est ni communiste, ni marxiste, ni tous les "istes" que vous voulez ».

Non, Québec solidaire n’est pas marxiste, et non, Québec solidaire n’est pas communiste. Il y en a-tu d’autres comme ça, que je les mette? Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

« Québec solidaire, on s’occupe du monde, a ajouté Mme Massé. Come on! Je ne suis pas une idéologue, je suis une fille extrêmement pragmatique. Moi, ce que je veux, c’est prendre soin de mon peuple, prendre soin du monde. »

Selon le Directeur général des élections du Québec, aucun candidat du Parti marxiste-léniniste du Québec ne se présente dans Sainte-Marie-Saint-Jacques cette année. C'était toutefois le cas en 2014.

Invitée à préciser sa pensée, Mme Massé a affirmé que cette déclaration à CBC était attribuable à sa mauvaise maîtrise de l’anglais, un argument qu’elle avait déjà utilisé lorsqu’elle avait été prise dans une autre controverse sur la langue officielle du Québec en début de campagne.

« Dans ma langue de Shakespeare toute mélangée, c’est que les étiquettes, pour moi, ce n’est pas important. C’est ce qu’on veut faire [qui l'est]. Et je pense qu’il y en a qui utilisent ça pour faire peur », a-t-elle dit.

« Moi, ma réaction, c’est de dire : écoutez, les étiquettes, ça ne me tente pas. Moi, je vous le dis, je veux prendre soin du monde. Il me semble que notre programme, ce qu’il dit à chaque ligne, c’est qu’on veut faire le changement nécessaire en matière de transformation pour les changements climatiques. C’est ça que je veux dire. »

« Eh oui, je vais continuer à améliorer ma langue de Shakespeare », a-t-elle laissé tomber.