Une cohabitation comme ce groupe le souhaite est un endroit où des personnes vivent ensemble dans des logements individuelles en copropriété, mais partage des choses comme des repas occasionnels, des locaux pour les activités récréatives, des outils ou des jardins.

Jeannine Sorin, une bénévole qui tente de démarrer le projet, dit qu’il ne s’agit pas d’une « coopérative, d’une commune ou d’une secte ».

Elle décrit l'idée comme « un voisinage qui combine l’autonomie des habitations privées avec les avantages du partage des ressources et de la vie en communauté ».

Jeannine Sorin explique que les logements sont tous autosuffisants et dispose de tout l’espace nécessaire, mais « le but est d’avoir plus de relations et de liens qui unissent les voisins ».

« [L'avantage] de ces espaces communs, c’est que ça rassemble les gens », explique-t-elle.

Une habitation verte

Elle dit que le but est de suivre la tendance verte en matière de cohabitation. Selon elle, le haut niveau d’efficacité énergétique permettra aux propriétaires d’épargner sur les coûts de chauffage et d’électricité.

Le groupe qui est à l'heure actuelle composé de six familles cherche à avoir l’engagement d’assez de personnes pour une quinzaine de logements avant de commencer à chercher le terrain ou encore de parler de plan de développement.

« Avant de pouvoir aller de l’avant, on a besoin de plus de membres », affirme Jeannine Sorin qui est à la recherche de personnes qui souhaitent former une communauté qui s’entraide. « On ne peut pas sérieusement regarder les sites avant d’avoir assez de famille. »

Le groupe souhaite que le projet soit construit à moins de 5 km du centre-ville pour encourager le transport actif.

Une rencontre d’information est organisée mardi soir au 170 chemin St-Mary’s pour tous ceux qui sont intéressés au projet.