Alain d'Entremont, gestionnaire principal des services aux visiteurs et des programmes récréatifs de la Commission de la capitale nationale (CCN), a déclaré que la majorité des secteurs du parc restent fermés jusqu'à nouvel ordre durant les travaux, mais que la situation aurait pu être bien pire.

Les forts vents n'ont endommagé aucune infrastructure. Nous serons en mesure de déblayer et de remettre en fonction la plupart des sentiers , a-t-il dit. Ça n'a pas frappé le parc si fort.

La tornade semble avoir traversé la partie sud du parc de la Gatineau, au sud du lac Pink. De nouveaux sentiers que le personnel du parc espérait ouvrir bientôt, entre le lac Pink et le chemin de la Montagne, ont été les plus touchés.

Il y a de nombreuses équipes d’entretien et de la machinerie sur les sentiers et les promenades , a laissé tomber M. d'Entremont. Nous devons encore sécuriser les sites. Nous savons que les bénévoles sont prêts à nous aider, mais pour des raisons de sécurité, nous devons attendre.

Un arbre obstrue une route dans le parc de la Gatineau. Photo : Commission de la capitale nationale

Quelques secteurs épargnés par les intempéries

Certains secteurs du parc de la Gatineau restent ouverts. C'est le cas du domaine Mackenzie-King, mais l'accès se fait uniquement par le chemin Barnes. Les sentiers avoisinants demeurent cependant fermés.

Le centre d'accueil du parc est également ouvert, tout comme une petite zone de sentiers à proximité pour ceux qui veulent faire une courte randonnée.

Les campings des lacs Philippe et La Pêche sont également ouverts. Les amateurs de plein air peuvent également accéder à ces deux plans d'eau.

La CCN demande aux visiteurs de respecter les enseignes et le ruban « danger » et de ne pas s’aventurer sur les sentiers fermés. Photo : Commission de la capitale nationale

Réouverture progressive dès mercredi

Tous les stationnements seront rouverts mercredi matin, à l’exception de ceux adjacents au lac Meech, a précisé M. d'Entremont. Dès 7 h, les promenades de la Gatineau, Champlain et Fortune seront de nouveau accessibles.

La majorité des sentiers sont sécuritaires. Par contre, certains demeureront fermés jusqu’à nouvel ordre. On demande aux visiteurs de respecter les enseignes et le ruban ''danger'' et de ne pas s’aventurer sur les sentiers fermés , a expliqué le gestionnaire principal.

Cette dernière consigne vise la sécurité des usagers, mais aussi la conservation du milieu. Alain d'Entremont, gestionnaire principal des services aux visiteurs et des programmes récréatifs de la CCN

M. d'Entremont espère que la plupart des secteurs du parc seront rouverts pour la période des couleurs, qui débutera ce week-end.