Un texte d’Antoine Trépanier

Depuis 1930, le Château Montebello est l’un des symboles touristiques de la région de Papineau. Hôte de sommets internationaux comme le G7 en 1981, le Château attire bon an mal an des milliers de convives.

Dans les couloirs de l’hôtel, les employés circulent rapidement et travaillent d’arrache-pied. Parmi ceux qui font le ménage ces derniers mois, on retrouve Geneviève Dumas et Steve Chang. Elle est la directrice générale du Château, lui, directeur des opérations.

On a passé des journées entières à aller faire des chambres, aller faire des lits pour que notre clientèle, qui séjourne à l’hôtel, ne sente pas cette problématique-là , confie Mme Dumas.

On n’a pas assez de travailleurs pour pouvoir bien faire rouler notre hôtel. Geneviève Dumas, directrice générale du Fairmont Château Montebello

En tout, la direction de l'établissement juge qu'il lui manque des dizaines d'employés pour assurer le bon fonctionnement des opérations. Si elle considère que la collaboration actuelle améliore l'esprit d'équipe chez les employés du Château, la situation actuelle ne peut perdurer.

Pour nous, c'est vraiment d'aller chercher du personnel qualifié, que ce soit les immigrants ou les personnes qui sont disponibles ici au Canada. Pour nous, c'est crucial , explique le chef des opérations du Château Montebello, Steve Chang.

Avant de devenir un hôtel en 1970, le Château Montebello était un club privé, The Seigniory Club. Photo : Radio-Canada

Du jamais-vu

Il y a dix ans, personne ne s’attendait à ce qu’une pénurie de main-d’oeuvre du genre frappe l’institution. Le Château, devenu hôtel dans les années 1970, est connu à l’échelle mondiale pour son décor, mais aussi le service à la clientèle.

Or, depuis cinq ans, moins de jeunes s’intéressent au domaine de l’hôtellerie et de la restauration et plus que jamais, le roulement d’employés est difficile à contenir. Tous les emplois sont pourtant conventionnés et personne n’est rémunéré au salaire minimum. La direction de l’hôtel tente même d’obtenir des permis pour attirer des employés de la chaîne Fairmont de partout dans le monde.

Depuis deux ans, le Carrefour jeunesse-emploi de Papineau est inondé de demandes des employeurs. Photo : Radio-Canada

En traversant les quelque 75 km de la circonscription de Papineau, les annonces d’emplois font désormais partie du paysage. Des petits commerces aux grandes entreprises, la pénurie de main-d’oeuvre affecte de nombreux secteurs d’activités.

Les gens d'affaires nous en parlent, les industries nous en parlent. Si on recule 20 ans en arrière, c'était un privilège de travailler à la papetière de Thurso. Puis aujourd'hui, il y a une pancarte au chemin qui est marqué ''on embauche'', raconte le préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon.

Devant l’entreprise Fortress, à Thurso, une immense affiche attire l’attention. Nous embauchons , y est écrit en grosses lettres rouges. C'est le même constat chez l’un des plus grands employeurs de l’Outaouais, les Planchers Lauzon, à Papineauville.

Comme plusieurs entreprises de la région de Papineau, l'usine de Fortress Cellulose Spécialisée à Thurso manque d'employés. Photo : Radio-Canada

Au Carrefour Jeunesse-Emploi de Papineau, on compte depuis quelques mois des centaines d’offres d’emplois dans divers domaines.

Il y a des casse-croûtes qui ferment, il y a des gens qui ne prennent pas leur retraite tout de suite, donc il y a un manque évident , raconte la directrice générale Francine St-Jean.

Depuis deux ans, mon personnel et moi on n'a jamais vu cela autant de demandes, autant d'affichage. Francine St-Jean, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de Papineau

L’immigration au coeur des revendications

Le taux de chômage quasi nul, à 3 % selon la MRC de Papineau, pose un « beau problème » croient des élus, candidats et intervenants en développement économique. Un comité de concertation a d’ailleurs été établi dans la communauté pour développer un plan d’action. Les autorités espèrent trouver une solution d’ici la fin de l’automne.

Il faut faire quelque chose [...] Oui ça prend plus d’immigration, mais les immigrants vont dans les grands centres, ils ne viennent pas en région , soutient Mme Dumas.

En pleine campagne électorale, les candidats des principaux partis politiques dans Papineau multiplient les rencontres avec les élus. Les demandes sont multiples, mais l’immigration est au coeur des discussions.

Le député et candidat libéral dans Papineau, Alexandre Iracà, est d'origine italienne. Pour lui, l'immigration est « une très bonne façon » pour résoudre le manque de main-d'oeuvre qualifiée dans la région. Photo : Radio-Canada

Vous parlez à un fils d'immigrants. Alors, je vais vous dire que l'immigration est une très bonne avenue , déclare tout sourire le député et candidat libéral Alexandre Iracà.

Dans les dernières semaines de campagne, les seuils d’immigration ont fait la manchette, et semé la controverse. La CAQ souhaite le réduire à 40 000 immigrants, et son chef s’est embourbé durant la campagne en laissant entendre qu’un gouvernement caquiste expulserait les immigrants qui échoueraient à un test des valeurs .

Québec Solidaire et le Parti libéral du Québec revendiquent un maintien du seuil à 50 000 immigrants par année. L’enjeu selon la candidate solidaire Mélanie Pilon-Gauvin, c’est d’offrir une raison aux immigrants de rester dans une région comme Papineau.

Je pense qu'à Papineau, on a les ressources, on a les organismes, on a les commerces, on a tout pour pouvoir accueillir, mais encore faut-il qu'on soit assez attrayant pour qu’eux ils viennent vivre dans nos communautés , dit-elle.

Le libéral Alexandre Iracà soutient que des investissements massifs doivent être faits pour attirer la main-d’oeuvre dans la circonscription.

Il faut absolument injecter de l'argent pour bien accueillir les gens, l’immigration économique est extrêmement importante. Alexandre Iracà, député libéral de Papineau

La CAQ veut tendre la main aux immigrants

L'ancien journaliste Mathieu Lacombe, aujourd'hui candidat pour la Coalition avenir Québec, tente de déloger le député libéral Alexandre Iracà, député depuis 2012. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le candidat de la CAQ veut collaborer avec les entreprises de la région.

Est-ce qu'on peut cibler déjà ces nouveaux arrivants et s'assurer qu'ils vont avoir un emploi quand ils vont arriver ici dans Papineau? Bien, si on est capables de faire ça, moi c'est ce que je dirais aux entreprises, à ce moment-là, on serait capable de mettre ces nouveaux arrivants sur une liste pour qu'ils passent plus rapidement parce que ce serait des immigrants économiques , explique le candidat Mathieu Lacombe.

Or, pour le candidat du Parti québécois, Yves Destroismaisons, la proposition de test des valeurs pour les nouveaux arrivants du chef de la Coalition avenir Québec mine les chances de la région d’attirer de nouveaux talents de l’étranger.