Un de ses objectifs est de revaloriser le travail des enseignants.

Il entend d'ailleurs appuyer le projet de recherche sur cette question.



La recherche est conjointement menée par le Syndicat des enseignants de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT), l'UQAT et les commissions scolaires.



Selon lui, la profession n'est plus attirante; il faut savoir pourquoi et améliorer les choses.



« Il faut vraiment avoir ça à coeur et il faut vraiment que tu en fasses une mission. Aujourd'hui, il faut trouver des moyens pour revaloriser la profession et ce qui ressortira de là nous permettra de poser un diagnostic et de poser les gestes appropriés », estime le candidat péquiste.