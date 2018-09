La Ville a consulté sa population avec des rencontres et un sondage avant d'adopter cette réglementation.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, qui était en entrevue à l’émission Des matins en or, a expliqué que davantage de citoyens souhaitaient que les instances municipales soient plus sévères qu’avec le tabac.



On est donc allés vers l'interdiction dans les lieux publics. Par contre, on garde une ouverture. C'est plus facile d'assouplir un règlement que l'inverse. On ne pouvait pas faire de projet pilote avec le cannabis, alors on va voir. C'est nouveau pour tout le monde , soutient la mairesse.