Un texte de Lise Millette

Je prends beaucoup de produits naturels depuis que j'ai eu une annonce de fin de vie , confie Stéphan Lavoie.

J'avais seulement qu'une option il y a moins d'un an, celle de mourir à la maison avec un traitement d'immunothérapie et de radio-oncologie, mais de mourir , a expliqué le maire de Preissac.

Depuis, les médecins ont observé des variations dans son état. Un recul de certaines tumeurs, l'apparition de nouvelles qui ne sont pas attribuables à la chimiothérapie. M. Lavoie soutient qu'on lui a demandé quel était le traitement amorcé.

Je leur ai expliqué que je consommais du cannabis médical depuis décembre, avec du chaga et plusieurs autres produits naturels. On m'a offert de me présenter à Santé cannabis. J'ai été sélectionné pour participer à un programme de recherche , indique-t-il.

M. Lavoie est ainsi autorisé à consommer du cannabis médical sous forme d'huile (cannabidiol ou CBD).

Cannabis couvert par la RAMQ

Dans moins d'un mois, le cannabis sera légal au Canada. Stéphan Lavoie interpelle les politiciens présentement en campagne électorale sur le cannabis médical, en formulant le souhait de le voir inscrit sur la liste des médicaments couverts par la Régie de l'assurance-maladie du Québec.

J'ai eu un traitement de chimio au coût de 4000 $ par injection. Pour 4000 $ je peux prendre du cannabis toute l'année. J'ai 16 traitements de chimio, donc 16 fois 4000 $, ça fait énormément d'argent. Ce serait de laisser la chance aux cancéreux et cancéreuses de pouvoir utiliser des méthodes alternatives. Stéphan Lavoie

Accès aux soins psychologiques

Le maire de Preissac demande également au prochain gouvernement d'améliorer l'accès au soutien psychologique pour les proches des personnes atteintes de cancer.

M. Lavoie croit qu'un psychologue devrait être au moins disponible une fois par semaine dans chacune des cinq principales villes de la région.