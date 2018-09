Un texte de Michel-Félix Tremblay

Le 8 août dernier, lors d'une de ses rares visites à Matane, le premier ministre Philippe Couillard présentait sa candidate Annie Fournier comme « la prochaine députée de Matane-Matapédia ».

Une déclaration ambitieuse, compte tenu de l'avance confortable de Pascal Bérubé lors des deux dernières élections.

Celle qui dirige la SADC de la Matanie depuis près de 20 ans se présente comme la candidate de l'économie. Elle affirme avoir senti une vague d'appui dans la communauté lorsqu'elle était « en réflexion ».

Annie Fournier martèle le même message depuis le début de la campagne, la circonscription a souffert d'avoir été dans l'opposition au cours des dernières années.

Est-ce que les citoyens de la Matanie, de la Mitis et de la Matapédia seront tentés de voter du côté du pouvoir en 2018?

Le candidat du Parti québécois, qui pourrait terminer la course comme deuxième opposition, minimise l'importance que pourrait constituer la proximité avec le « pouvoir ».

Le Parti libéral et la Coalition avenir Québec savent qu'ils ont une cote à remonter. Pascal Bérubé a obtenu une forte majorité lors des deux dernières élections.

Mathieu Quenum, qui représente le parti de François Legault, a peut-être plus à faire pour convaincre les électeurs puisqu'il était un illustre inconnu avant le déclenchement de la campagne électorale, contrairement à son adversaire libérale.

Mais le professeur d'université qui réside à Québec souligne que d'autres avant lui avait l'étiquette de « parachutés », ce qui ne les a pas empêchés d'être appréciés de la part des citoyens.

Pour sa part, Québec solidaire qui a récolté un maigre 5 % en 2014, croit faire mieux cette fois. Le parti est davantage tourné vers les régions affirme dur comme fer la candidate.