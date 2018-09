La cérémonie d’inauguration de la « Canada House » se déroule en présence du ministre canadien des Affaires étrangères, Sidney Smith et du maire de New York, Robert F. Wagner Jr. Une fois les drapeaux des deux pays hissés, ce dernier proclame le 1er octobre 1958 « journée de bienvenue au Canada ».

À l’émission L’Actualité, le journaliste Lucien Côté souligne avec tout autant de faste l’ouverture officielle de ce « centre nerveux des affaires de notre pays aux États-Unis ».