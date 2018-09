Un texte de François Pierre Dufault

Le conseil des ministres réuni à Georgetown, dans la nouvelle municipalité de Three Rivers, a aussi approuvé deux autres fusions municipales, soit celles de Central Prince et de North Shore.

La création de municipalités fortes leur permettra d'offrir des services de qualité aux résidents et de relever les défis qui se présentent aux collectivités des régions rurales , affirme le ministre Richard Brown, responsable des Affaires municipales, dans un communiqué.

Les limites de Three Rivers sont celles des services d'incendie de Cardigan, Georgetown et Montague. La nouvelle municipalité inclut donc les communautés de Brudenell, Cardigan, Georgetown, Lorne Valley, Lower Montague, Montague et Valleyfield.

Toutefois, à la suite d'une recommandation de la Commission de réglementation et d'appels de l'Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement a décidé d'exclure du projet les huit communautés non incorporées de Bellevue, Cardross, Corraville, Glenfanning, Grandview, Kinross, Martinvale et Riverton.

Selon le tribunal administratif, il serait plus logique de fusionner ces petites communautés à d'autres municipalités environnantes, comme Belfast au sud-ouest ou Morell au nord-ouest.

En mars dernier, le comité directeur de Three Rivers a recommandé de regrouper la grande région de Montague pour n'en faire qu'une seule municipalité, et ce, malgré l'opposition du conseil municipal de Georgetown et d'un grand nombre de résidents des zones non incorporées aux alentours.

Conseil municipal provisoire

Le conseil municipal de Three Rivers sera composé d'un maire et de 12 conseillers. Un conseil provisoire sera établi, composé d'un maire intérimaire, des sept maires actuels et de représentants des communautés non incorporées.

La Commission de réglementation et d'appels conclut que le regroupement de Three Rivers – dont le nouveau nom s'inspire du nom français Trois-Rivières donné à l'endroit par son fondateur Jean-Pierre Roma au 18e siècle – aura l'avantage d'uniformiser les règles sur l'aménagement du territoire.

La situation actuelle où un côté d'une rivière est régi par un ensemble de règles et de règlements d'aménagement du territoire, et l'autre côté, par des règles et des règlements différents, doit changer. Rapport de la Commission de réglementation et d'appels de l'Île-du-Prince-Édouard sur le projet de Three Rivers

La nouvelle municipalité rurale de Central Prince comprendra les municipalités d'Ellerslie-Bideford et de Lady Slipper, dans le comté de Prince.

La municipalité rurale de North Shore comprendra les communautés de Grand Tracadie, North Shore et Pleasant Grove, sur la côte nord de l'île. Cette dernière inclura finalement un terrain qui appartient au frère du premier ministre Wade MacLauchlan, et qui avait été exclu au départ du projet de fusion.

Je suis heureux de la restructuration et je vois des possibilités intéressantes pour la municipalité , se réjouit Gordon Ellis, de la municipalité rurale de North Shore, dans un communiqué du gouvernement provincial.

Une nouvelle loi provinciale sur les municipalités adoptée en 2016 encourage les fusions municipales. D'autres communautés de l'île, comme celles de la région Évangéline, songent d'ailleurs à se regrouper.

Des élections pour les nouveaux conseils de Central Prince, North Shore et Three Rivers auront lieu en même temps que les élections dans la soixantaine d'autres municipalités de l'Île-du-Prince-Édouard, le 5 novembre prochain.