Un texte de Ximena Sampson

Pendant une conférence de presse, à Sherbrooke, le chef du Parti libéral du Québec (PLQ) a rapidement récapitulé les engagements de son parti envers les familles, pour ensuite multiplier les attaques contre son principal adversaire.

« Leurs propositions sont toutes croches, leur chef est brouillon, il parle des deux côtés de la bouche selon l’endroit où il est, et plus il parle, moins on comprend. Je crois même que, plus il parle, moins il se comprend », a déclaré M. Couillard.

Je crois que M. Legault lui-même, et peut-être même son équipe, doute de sa propre compétence. Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec

Comme il l’avait fait la veille à Laval, M. Couillard a accusé le chef de la CAQ d’avoir entrepris une tournée des régions éloignées pour éviter d’avoir à répondre aux questions des journalistes.

« Il est parti rouler loin pour vous parler moins », a-t-il soutenu, ajoutant que M. Legault a refusé de participer à plusieurs tables éditoriales organisées par des médias et ne donne plus de conférences de presse.

Je crois qu’il ne veut pas répondre aux questions, parce qu’il n’est pas capable d’expliquer ce qu’il veut faire. Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec

« Comment les Québécois pourraient-ils lui faire confiance? », s’est-il demandé.

M. Couillard a insisté sur le fait que, selon lui, le cadre financier de M. Legault « ne tient pas la route », puisqu’il ne prend pas en compte des engagements importants que le parti a pris, comme la maternelle 4 ans pour tous. Il a également répété que son adversaire ne reconnaît pas la pénurie de main-d’oeuvre qui touche le Québec.

« M. Legault ne comprend pas l’économie, a-t-il soutenu. Il ne pourra pas être [...] un premier ministre économique, car il n’est même pas un candidat économique. »

Interrogé par les journalistes, il s’est défendu de faire des attaques personnelles, affirmant qu’il était « à la limite de ce qui est acceptable. »

« Il faut appeler un chat un chat, a précisé M. Couillard. Quand je vois quelqu’un qui est comptable et qui ne peut pas faire un cadre financier qui se tient, j’ai le droit de soulever des questions, et c’est une question qui est légitime. »

La caravane libérale poursuit sa tournée en Mauricie et terminera la journée à Québec, où la CAQ vise à faire des gains majeurs le 1er octobre.