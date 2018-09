Un texte de Julie Tremblay

L'hémodynamie est une technique utilisée pour dilater les artères du cœur en cas de problème cardiaque, dont les infarctus. Actuellement, les patients de la région doivent se déplacer à Québec pour en bénéficier.

Le Comité pour une salle d'hémodynamie à Rimouski, formé de plusieurs cardiologues, de citoyens et de l'ex-députée Suzanne Tremblay, milite depuis près de 20 ans afin qu'une telle salle voie le jour dans la région. Cependant, ses membres ont l'impression qu'il manque de volonté politique dans ce dossier.

On a reçu des accusés de réception assez laconiques , a affirmé l'un des membres du comité, Gérald Henry, en conférence de presse. On souhaite que les candidats fassent la pression nécessaire auprès de leurs chefs pour qu'ils s'engagent publiquement à réaliser le projet.

La cardiologue Nathalie Dionne estime pour sa part que 1400 patients du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pourraient être traités en hémodynamie à Rimouski, dont une centaine de cas lourds. Elle ne comprend pas pourquoi le projet n'est toujours pas à l'étude à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS).

Il y a un peu une incompréhension de ce que sont les régions. Partir à 7 h du matin et revenir à minuit pour faire un traitement, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Dre Nathalie Dionne, cardiologue au CISSS de Rimouski

Dre Dionne considère qu'une salle d'hémodynamie pourrait éviter bien des complications aux patients qui souffrent de problèmes cardiaques et permettrait de les traiter dans un délai raisonnable.

L'ex-députée Suzanne Tremblay a décidé de joindre sa voix à celle des membres du comité pour faire bouger les choses. Elle estime que la campagne électorale peut être un bon levier pour impliquer la sphère politique dans ce dossier.