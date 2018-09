Un texte de Jean-Marc Belzile



Plusieurs autres ont dû faire plus de 100 kilomètres de routes afin de pouvoir donner naissance à leur enfant.



Une situation qui inquiète particulièrement au Témiscamingue, où des femmes se mobilisent et réclament que les différents partis politiques s'engagent à mettre un terme à cette situation.



Mélissa Bernier fait partie de ces femmes du Témiscamingue qui ont dû faire entre 100 et 250 kilomètres de route pour donner naissance à leur enfant.

Mélissa Bernier Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Elle a accouché un 24 décembre. Elle a donc dû passer une partie de la période des Fêtes loin de sa famille.



Je m'en vais avec mon conjoint en auto, il est hyper stressé, roule à 80, j'ai des contractions dans l'auto, je ne veux pas lui dire que mes contractions sont plus rapprochées, parce qu'il est déjà assez stressé , soutient-elle.

Accoucher en ambulance?

Sandra Doherty a pour sa part six enfants. Lors de sa cinquième grossesse, elle a dû se rendre à Rouyn-Noranda en ambulance.

Sandra Doherty Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Mon conjoint suivait. C’était stressant pour lui parce qu'il était tout seul et le médecin lui avait dit : « si on l'arrête sur le bord du chemin c'est parce qu'on l'accouche ».



Habitué aux accouchements rapides, Valérie Martel, ne souhaitait vraiment pas accoucher en ambulance.

Valérie Martel Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

À 39 semaines de grossesse, elle a pris la décision de se rendre à La Sarre à 250 kilomètres de chez elle, mais son conjoint devait demeurer à la maison pour s'occuper des enfants.

Finalement, un soir, je me suis rendu à l'hôpital entre deux contractions, j'ai appelé mon chum, mais j'ai accouché toute seule parcequ’il est arrivé 12 minutes trop tard. Sandra Doherty

Chloé Beaulé-Poitras a vécu une situation semblable, à 40 semaines de grossesse. Elle a dû dormir pendant près d'une semaine dans un hôtel de Rouyn-Noranda afin d'éviter un accouchement en voiture ou en ambulance.

Pour le médecin de Ville-Marie c'était catégorique, elle me disait : « va tout de suite à Rouyn-Noranda, je ne prends pas la chance que tu accouches en ambulance » .

Chloé Beaulé-Poitras Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

La docteure de Mme Beaulé-Poitras lui a d’ailleurs spécifié qu’il « n’y avait pas de chances à prendre », comme la femme avait accouché rapidement lors de sa précédente grossesse.

Manque criant d’anesthésistes

Toutes ces naissances à distance s'expliquent principalement par la pénurie d'anesthésistes à l'Hôpital de Ville-Marie.

Depuis le début de l'année 2018, des ruptures de services en anesthésie sont survenues à 73 reprises, soit près d'une journée sur quatre.

Stéphanie Fortin Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

La situation n'est pas nouvelle, en 2007, Stéphanie Fortin avait écrit une lettre ouverte pour dénoncer la situation.



En voiture, en allant à mon travail, j'ai entendu Philippe Couillard qui était ministre de la Santé à l'époque, dire que c'était de la faute du Parti québécois , se rappelle-t-elle. Pourtant, les libéraux étaient déjà au pouvoir. Maintenant, il est premier ministre. On est 11 ans plus tard et la situation est la même, je n’en reviens pas, je trouve qu'on n’est pas considéré au même niveau qu'ailleurs.

Décentraliser pour mieux soigner

Le professeur à la retraite, François Villeneuve, qui a formé plus de 300 cadres du domaine de la Santé, croit qu'une partie de la solution passe par la décentralisation des décisions.



« Les cadres se sentent muselés en ce moment. Ils sont dans une situation où ils aimeraient dénoncer, mais ils ne peuvent pas le faire », soutient-il.

Il faut revenir à une époque où on croyait et on appliquait le développement local des services, des services développés par les gens sur place. François Villeneuve

Des infirmières de l'hôpital de Ville-Marie, au Témiscamingue. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Les quatre principaux partis politiques se sont engagés à mettre un terme à ces découvertures médicales en Abitibi-Témiscamingue.



La Fédération des médecins spécialistes du Québec et l'Association des anesthésiologistes du Québec ont aussi conclu une entente pour régler cette problématique.



Le président de l'Association des anesthésiologistes du Québec, Jean-François Godmer, assure que cette récente entente va régler cette problématique.