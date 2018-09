Un texte de Brigitte Dubé



Selon Denis Bourque, chef d’escale à Escale Îles-de-la-Madeleine, le navire a jeté l’ancre à 7 h 25 ce matin, avec 1968 passagers à son bord. En comparaison , dit-il, les plus gros navires à avoir accosté aux Îles en comptaient environ 1200.

Dans le site web de la compagnie, on apprend que le MS Arcadia pèse 83 783 tonnes et qu’il peut accueillir 2094 passagers et 866 membres d’équipage. Détail intéressant : il a été construit au chantier italien Fincantieri, d'où provient le F.-A.-Gauthier de la Traverse Matane - Baie-Comeau - Godbout.

Le MS Arcadia Photo : courtoisie P&O Cruises

Le navire n’a pu approcher à plus d’un mille parce qu’il a un tirant d’eau de 25 pieds. Les gens doivent circuler par navette pour accéder aux Îles , précise M. Bourque.

La journée est magnifique. Après avoir pu admirer le lever du soleil sur l’archipel, les voyageurs avaient plusieurs options pour découvrir les Îles. Denis Bourque, chef d’escale, Escales Îles-de-la-Madeleine

Différentes sorties à thème sont proposées aux visiteurs. Plusieurs passagers ont pris place dans l’un ou l’autre de la quinzaine d’autocars qui les attendaient au quai. D’autres sont partis à la découverte des Îles dans des circuits pédestres.

Une cinquantaine de personnes, dont des guides à bord des autobus et sur le terrain, sont formées pour faciliter la visite.

Ça démontre qu’ici aussi on est capables de recevoir ce genre de navire. Denis Bourque, chef d’escale, Escales Îles-de-la-Madeleine

Le CTMA Vacancier se trouve aussi aux Îles, avec 300 personnes à bord.

Le CTMA Vacancier Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Denis Bourque mentionne qu’il s’agit de la plus grosse semaine de la saison avec des escales dimanche, mardi, mercredi, jeudi et samedi. La venue du Marco Polo, prévue mardi, a toutefois été annulée en raison des forts vents qui s’annoncent. C’est la seule chose sur laquelle on n’a pas le contrôle absolu , dit M. Bourque.

Les quatre prochains et derniers navires sont attendus au mois d’octobre.

Le MS Arcadia repartira à 18 h.