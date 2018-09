Un texte d'Alain Labelle

Ces chercheurs des universités McGill et Concordia ont pu établir que le processus de reproduction des plantes repose sur deux phénomènes particuliers, soit une poussée énergique et une bonne dose de communication.

L’apparition des graines au cours de l'évolution a mené à la rapide propagation et à la diversification des plantes à fleurs sur la planète.

L’auteure en chef de l’étude, Anja Geitmann du Département des sciences végétales de l'Université McGill, et ses collègues expliquent que la reproduction des plantes n’est pas un processus sans difficulté, loin de là.

Il faut savoir que :

Pour réussir à féconder l'ovule, le tube pollinique doit faire son chemin à travers un réseau complexe de tissus et surmonter les obstacles qui se présentent.

La vidéo qui suit réalisée par l'Université McGill explique les présents travaux :

En août dernier, des biologistes suisses ont montré qu’à partir du moment où la graine germe et devient plante , elle n'a que 48 heures pour survivre avant d'épuiser ses réserves et réussir à se transformer en plantule capable de photosynthèse.

Les biologistes connaissent bien le phénomène de la reproduction de la plante.

Ils savent qu’il exige une communication sur le plan cellulaire avec les tissus femelles de la fleur. Toutefois, les mécanismes cellulaires en jeu restaient méconnus.

Selon le State of the World's Plants Report publié en 2016, environ 400 000 espèces de plantes ont été décrites à ce jour. De ce nombre, pas moins de 369 000 espèces répertoriées sont des plantes à fleurs. Le document estime aussi que 2000 nouvelles espèces sont découvertes chaque année.

Les scientifiques ont donc voulu étudier la force de croissance de tubes polliniques au moyen d'une puce microfluidique.

« Nous avons donc conçu une micropoutre avec jauge intégrée sur laquelle les tubes polliniques devaient exercer une pression pour continuer d'allonger », explique Muthukumaran Packirisamy, du Département de génie mécanique, industriel et aérospatial de l'Université Concordiaa

La chercheuse Anja Geitmann explique que le recours aux puces microfluidiques a permis de voir ce qui se passait réellement dans le tube pollinique au cours de sa croissance.

Nous avons découvert que la pression de l'eau et la force qu'exercent ces cellules microscopiques lorsqu'elles poussent à travers les tissus de la plante pour atteindre leur destination peuvent être comparées à celles de l'air que nous mettons dans les pneus de nos voitures pour leur permettre de rouler. Anja Geitmann

Les auteurs de ces travaux expliquent qu’ils ont découvert que « des changements se produisent dans le mode de croissance du tube pollinique lorsque ce dernier se bute à un obstacle ». Selon eux, cette adaptation laisse à penser que les cellules sont, d'une certaine façon, capables de « sentir » la résistance physique au sein de leur milieu et d'y réagir.