Propriétaire de MC2 Communication Média à Montréal, une boîte de production située à deux pas des bureaux d'Ubisoft, le Sherbrookois d'origine a réussi à convaincre le géant du jeu vidéo d'entrer dans ses bureaux pendant quatre ans.

On suit donc Stéphane Cardin, producteur chez Ubisoft Montréal, le flamboyant directeur artistique Jason VandenBerghe et le chef de produit Luc Duchaine dans le processus de conception du fameux jeu For Honor.

Ce n'est jamais arrivé qu'une équipe indépendante de documentaristes ait accès à un de ces grands studios [...] Le secret fait partie de l'ADN de cette industrie-là! La grande différence entre la fiction et le documentaire, c'est que tu développes des relations humaines. Ils ont eu confiance en ma démarche. Jean-Simon Chartier, producteur-réalisateur

Playing Hard. Quand le jeu devient réalité lève le voile sur une industrie lucrative et terriblement compétitive. On réalise rapidement que concevoir un jeu n'a rien d'un jeu. La pression, la compétition, les risques financiers considérables finissent par affecter le moral des troupes. À eux seuls, 3 % des jeux rapportent 97 % des profits. C'est onéreux et très risqué de développer de nouveaux concepts. Toutefois, la caméra sensible de Jean-Simon nous dévoile aussi toute l'humanité des personnages.

Le sujet est sociétal, mais l'angle est une aventure humaine. Avant tout, on est des humains, peu importe ce que l'on vit. On est complexes, on est conflictuels, on est remplis d'émotions et on est imparfaits , mentionne Jean-Simon Chartier.

Le réalisateur-producteur plaide pour une mise en valeur accrue des documentaires afin que le public s'ouvre davantage à cette forme de récit.

Le documentaire, c'est une manière de raconter une histoire comme la fiction. J'aimerais, avec des sujets plus accessibles comme le jeu vidéo, que ça amène le public à consommer d'autres types de documentaires, qui sont moins faciles mais qui nous permettent d'évoluer comme société. Jean-Simon Chartier, producteur-réalisateur

Playing Hard. Quand le jeu devient réalité est projeté à la Maison du cinéma de Sherbrooke jusqu'au 4 octobre.