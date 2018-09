Dans un communiqué émis lundi, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, Jeff Yurek, dit que le nouveau service qui sera lancé en novembre permettra aux chasseurs et pêcheurs de profiter plus facilement du plein air.

Le ministre Yurek ajoute que le service aura de nouvelles caractéristiques comme un sommaire des permis accessible par téléphone mobile et la Carte Plein air universelle.

Pendant la période de transition vers le nouveau service, il y aura deux interruptions de service :

-du 19 au 25 novembre 2018, aucun permis de chasse ou de pêche ne sera en vente.

-du 19 au 31 décembre, il ne sera pas possible de se procurer les permis nécessitant un sceau de chasse. Tous les permis de chasse et de pêche ne nécessitant pas un sceau de chasse seront en vente.

Et puis à compter du 1er janvier 2019, tous les permis de chasse et de pêche seront vendus pendant les périodes normales de vente.