Les membres du groupe de défense de l'eau Water Walls First affirment que depuis son entrée en fonction le premier ministre est resté muet à ce sujet.

Beaucoup dans la communauté sont déçus et en colère. Nous nous attendions à ce que la promesse faite durant l’élection soit une priorité , soutient Kevin Jakubec, porte-parole du groupe.

M. Jakubec a demandé qu’une enquête sur la menace à la santé publique soit dirigée, comme l'avaient promis le premier ministre Doug Ford et le député de Lambton-Middlesex-London, Monte McNaughton.