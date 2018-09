L’ancien député communautaire du district de Saskatoon a démissionné de son poste, le 4 février dernier, juste après que la députée des Battlefords, Christine Freethy, eut été destituée. À l’époque, Denis Tassiako avait soutenu, par écrit, que la situation au sein de l’ADC « était inconfortable ».

Toutefois, au lendemain de la décision de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan invalidant l’élection de Roger Gauthier et confirmant l’élection de Denis Simard à la tête de l’ACF, Denis Tassiako avait manifesté le désir de reprendre son poste de député communautaire de Saskatoon.

Samedi, lors d’une rencontre extraordinaire, les députés de l’ACF ont voté pour le déclenchement d'élections partielles à Saskatoon. Ils ont également statué que la démission de M. Tassiako était toujours valable.

On a reçu sa démission. Donc, sa démission demeure. Denis Simard, président de l’ACF

« M. Tassiako a laissé savoir qu'il voulait retirer sa démission à un moment donné. Ce n’est tout simplement pas une procédure qui est permise d'après la façon dont on fonctionne », a déclaré le président de l’ACF, Denis Simard.

Pour sa part, M. Tassiako estime que l’ADC a « outrepassé ses pouvoirs » en refusant de le réintégrer au sein de l’Assemblée.

Denis Tassiako veut que le juge précise sa pensée

Denis Tassiako affirme avoir contacté son avocat afin que ce dernier demande au juge Chicoine d'apporter plus de précisions sur sa décision concernant les résultats des élections générales de l’ACF.

« Je vais ressaisir le même juge pour qu'il précise [son jugement] parce que la décision fait de Denis Simard le président et fait de moi le député. Alors pour moi, on fait table rase de ce qui s'est passé et on recommence à zéro », affirme M.Tassiako.

Dans sa décision, le juge de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan avait déclaré Denis Tassiako et François Afane élus aux deux postes de députés communautaires de Saskatoon.

Toutefois, le juge Chicoine n’avait indiqué aucune marche à suivre relativement à la démission de M. Tassiako.

« Les avocats m’ont informé que M. Tassiako a déjà quitté son poste de député communautaire de Saskatoon. Ils m’ont également indiqué qu’il était possible que M. Afane refuse de reprendre sa place comme l’un des députés communautaires représentant Saskatoon. M. Afane est autorisé à occuper le poste s’il le désire. Toutefois, une élection partielle sera nécessaire pour pourvoir son poste, s’il le refusait », a statué le juge Chicoine.

L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) souhaite attendre que son règlement électoral soit finalisé avant de lancer des élections partielles à Saskatoon. Les changements au règlement électoral pourraient prendre jusqu’à deux mois.