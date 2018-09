« Notre mission était de former le gouvernement, et nous allons former le gouvernement », a déclaré le chef du Parti progressiste-conservateur Blaine Higgs, quelques heures après que son homologue du Part libéral, Brian Gallant, eut confirmé qu'il allait tenter de gouverner même si son parti a obtenu un siège de moins que les progressistes-conservateurs lors des élections de lundi.