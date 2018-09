Selon le propriétaire de Voyage Orlando, spécialisé dans les produits Disney, aucune croisière de Disney à Québec n’est prévue pour le moment au calendrier de la multinationale pour l’année prochaine.

« Les croisières qui viennent au Québec de Disney ont été rendues disponibles, il y a un mois, et quand on regarde les produits qui sont offerts, on n’a pas de croisières de Disney qui reviennent au Québec, du moins annoncées pour le moment », affirme Steeve Vézina de Voyage Orlando.

Selon Marie-Andrée Blanchet du Port de Québec, le retour de Disney l’an prochain n’est effectivement pas prévu, les itinéraires étant déterminés deux ans l’avance.

Elle souligne que cette première croisière de Disney à Québec sert pour la multinaitonale à tester le marché, l’accueil et l’intérêt pour sa croisière.

La Ville de Québec compte sur des retombées importantes du passage de Disney à Québec. Le croisiériste offrira plusieurs activités dans la capitale nationale mercredi et jeudi pour ses 1750 passagers et 945 membres d'équipage.

Tapis rouge

D’ailleurs, à l’instar de Saguenay et Baie-Comeau, la Ville de Québec et le Port de Québec ne ménagent pas leurs efforts pour séduire la multinationale et ses croisiéristes lors de son passage.

Un grand feu d’artifice pour lequel la Ville a octroyé un contrat de 95 000 $ sera lancé à 20 h mercredi.

Des festivités avec animation et cuisine de rue sont aussi prévues à la place des Canotiers de 18 h à 20 h.

Sans pouvoir dire si un tel accueil pourrait influencer les décisions de Disney dans l’avenir, le propriétaire de Voyage Orlando croit néanmoins que les efforts déployés « ne passent pas inaperçus », tant du côté de la multinationale que des passagers et de l’équipage.

Le navire Disney Magic accostera au port de Québec à 8 h 30 mercredi et repartira à 16 h 45 vendredi.