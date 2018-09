Cette formation politique dirigée par Kris Austin prône, entre autres, la fusion des réseaux francophone et anglophone de la santé, l’abolition de la dualité dans le transport scolaire, l’abolition du Commissariat aux langues officielles, et elle veut limiter l’exigence du bilinguisme dans les emplois de la fonction publique aux régions où la demande le justifie.

L'Alliance des gens du N.-B. veut notamment abolir la dualité dans le transport scolaire. Photo : Radio-Canada

Dans un contexte de gouvernement minoritaire, le parti au pouvoir aura besoin d’appuis chez les autres pour faire adopter ses projets de loi. La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) entend surveiller cela de près.

La SANB va regarder au cours de la prochaine semaine ce qui va arriver exactement et qui va former le gouvernement, et s’il devait y avoir des alliances, ce qui va résulter de ces alliances exactement et ce qui aura été promis à travers de ces alliances-là. Mais nous, on reste sur notre position. On pense qu’il n’y a aucun parti majeur qui devrait s’associer à l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick , affirme Robert Melanson, président de la SANB

Le chef du Parti libéral, Brian Gallant, et le chef du Parti vert, David Coon, ont écarté la possibilité de s’appuyer sur l’Alliance des gens, mais le chef progressiste-conservateur, Blaine Higgs, ne l’a pas exclue durant la campagne.

La possibilité que l'Alliance des gens obtienne un certain pouvoir inquiète aussi Frédérick Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalité du Nouveau-Brunswick. Dans un message Twitter, il écrit : L’Acadien que je suis est extrêmement déçu et très inquiet que l’Alliance puisse obtenir la balance du pouvoir ce soir.

Début du graphique (passez à la fin) L’Acadien que je suis est extrêmement déçu et très inquiet que l’Alliance puisse obtenir la balance du pouvoir ce soir.



Le passionné de politique que je suis doit tout de même avouer que c’est une soirée électorale historique qui va changer bien des choses au NB. #nbpoli #elxnb — Frédérick Dion (@AFMNBdg) 25 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Dans sa plateforme électorale, l’Alliance des gens dit qu’elle appuie les idéaux originaux du bilinguisme et du respect mutuel des deux communautés linguistiques. Le parti ajoute que ses politiques sont basées sur le bon sens, la logique et les réalités au Nouveau-Brunswick, et qu’elles vont assurer la vitalité et l’avenir des deux langues officielles.