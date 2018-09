« L'administration Plante est en train de mettre la touche finale à un plan global d’intervention pour éliminer les décès et les accidents graves causés par des collisions sur notre territoire », a expliqué Alex Norris, président de la Commission de la sécurité publique.

Le plan devrait être déposé d’ici la fin de l’année. La Ville veut repenser l'aménagement des intersections, les virages à gauche et la synchronisation des feux de circulation, en tenant notamment compte des angles morts des véhicules lourds, qu'on retrouve dans le tiers des accidents.

Depuis le début de l'année, on recense 20 accidents mortels à Montréal, dont 14 avec des piétons. Six autres collisions mortelles visaient des cyclistes et des motocyclistes.

Selon des données du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le pourcentage de piétons gravement blessés a tout de même diminué de 28 % par rapport à l'an passé, tout comme le pourcentage du nombre de cyclistes, qui a diminué de 37 %.