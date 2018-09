Selon l'institution, conformément à la politique pour un environnement sûr du diocèse, chaque fois qu'il y a des allégations crédibles contre un prêtre, il est renvoyé jusqu'à ce que l'enquête soit terminée.

Aucun autre détail n'a toutefois été dévoilé.

S'il y a suspension en conformité avec la politique pour un environnement sûr, il y a de bonnes chances que les allégations aient un caractère sexuel , affirme Rob Talach, un avocat qui représente les victimes de violences sexuelles commises par des membres du clergé.

Il estime que le diocèse devrait informer le public de la teneur de ces plaintes.

Il se dit surpris que le diocèse n'ait pas indiqué dans son communiqué s'il avait contacté la police dans cette affaire.