Un texte de Jean-Marc-Belzile



Il a d'ailleurs été la cible de ses adversaires une bonne partie de la soirée.



Le format de ce débat ne prévoyait pas d'échange direct entre les candidats, mais certains se sont tout de même permis quelques attaques.



Dès le départ, le péquiste Gilles Chapadeau a reproché au député libéral sortant Luc Blanchette de ne pas avoir défendu les électeurs de la région.



Ce que j'entends du Parti libéral, ce sont des statistiques. Il y a un déficit de compassion et de reconnaître qu'il y a eu des erreurs importantes de commises , a-t-il déclaré devant le public.



Piqué au vif, Luc Blanchette a vivement réagi.



La radiothérapie, ce n’est pas l'opération du Saint-Esprit, s’est-il exclamé. On s'est battu pour aller chercher ça. Quand on est allé chercher le financement pour l'agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie, il s'agissait de mettre à niveau un hôpital pour que les gens puissent avoir le même soin. Je n'ai jamais eu de mépris pour les travailleurs, au contraire.



Le caquiste Jérémy Bélanger a aussi critiqué la réforme libérale en santé, tout en s'attaquant à celle proposée par Québec solidaire (QS).



Comme n'importe quelle réforme, quand on arrive avec des modifications drastiques des structures, évidemment ça donne des impacts sur les soins.



La candidate de QS, Émilise Lessard-Therrien, s'est entre autres dite préoccupée par les ruptures de services en anesthésie à Ville-Marie.



Pour avoir eu un bébé il y a un an et d'être dans une tranche d'âge où mes amies ont aussi des enfants, je peux vous dire que c'est très préoccupant quand on est enceinte et qu'on ne sait pas si la semaine où on va accoucher on va avoir du service.