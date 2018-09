Au terme d'une soirée électorale très serrée, lundi, le Parti progressiste-conservateur de Blaine Higgs a fait élire 22 députés, tandis que le Parti libéral de Brian Gallant en a fait élire 21. Le Parti vert et l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick comptent trois élus chacun. Il faut 25 sièges pour avoir la majorité absolue des 49 circonscriptions électorales.

Blaine Higgs estime que dans cette course comme dans toute autre, le concurrent qui a le score le plus élevé gagne

Cependant, le chef libéral et premier ministre sortant, Brian Gallant, n'a pas reconnu sa défaite. Il a dit avoir l’intention de rencontrer aussi la lieutenante-gouverneure pour discuter de la possibilité de gouverner en s’entendant avec les tiers partis, un projet de loi à la fois.

Dans ce contexte, le gouvernement reste libéral à moins que Brian Gallant démissionne ou que la lieutenante-gouverneure décide autrement, affirme le politologue Mario Levesque, professeur à l'Université Mount Allison.

Il faut comprendre comment un gouvernement se forme, explique Mario Levesque. Le premier ministre courant a le droit de rencontrer la législature pour essayer de former un gouvernement, d’avoir la confiance de la législature pour former ce gouvernement-là.

Les progressistes-conservateurs ont aussi une chance de tenter de former un gouvernement, selon le politologue Roger Ouellette, professeur à l’Université de Moncton.

Ma lecture des choses, c’est que le parti qui a le plus de sièges dans l’Assemblée, majoritaire ou minoritaire, a l’option d’essayer d’avoir en premier lieu la confiance de la Chambre. Donc, il va préparer un discours du Trône, et il va se présenter à la Chambre. Il y aura un vote sur le discours du Trône. S’il a la confiance de la Chambre, il peut continuer à gouverner et présenter un budget. S’il est défait, à ce moment-là, comme on vient d’avoir des élections, on va demander au deuxième parti de tenter sa chance , précise-t-il.

Je m’attends à ce que M. Higgs aille demander à la lieutenante-gouverneure de lui laisser la chance de présenter un discours du Trône et avoir la confiance de la Chambre , ajoute Roger Ouellette.

La partie n'est pas gagnée d'avance quant à savoir qui formera le gouvernement minoritaire, explique le politologue Roger Ouellette. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement minoritaire, peu importe qui le dirigera, ne durera pas très longtemps, estime Mario Levesque.

Je pense qu’on va se trouver dans d’autres élections. Si ce n’est pas dans six mois, ce sera dans 18 mois certainement, parce qu’un gouvernement minoritaire de n’importe quelle couleur qu’il est, ça ne dure jamais plus de deux ans d’habitude , affirme Mario Levesque.

Nouveaux dépouillements à venir

Le nombre de députés libéraux et progressistes-conservateurs peut encore changer à la suite de nouveaux dépouillements.

La loi stipule qu'un dépouillement judiciaire a lieu automatiquement lorsqu’un élu désigné n’a qu’une avance de 25 voix ou moins sur son plus proche adversaire. Ce sera donc le cas dans la circonscription de Saint-Jean-Havre, remportée par le candidat libéral par 10 voix, et dans celle de Memramcook-Tantramar, remportée par le candidat vert par 11 voix.

Les partis politiques peuvent aussi demander eux-mêmes un dépouillement judiciaire.

Les circonscriptions d’Oromocto-Lincoln-Fredericton, de Shippagan-Lamèque-Miscou et de Miramichi-Sud-Ouest-Baie-du-Vin, par exemple, ont été remportées par moins de 100 voix d'avance.

L’Alliance des gens est prête à négocier

Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, montre une ouverture à appuyer un autre parti dans le contexte d’un gouvernement minoritaire.

M. Austin a déclaré qu’il est disposé à travailler avec tout parti qui partage certaines idées de l’Alliance des gens.

Le Parti libéral de Brian Gallant a remporté le vote populaire, avec 37,8 % des voix comparativement à 31,9 % pour le Parti progressiste-conservateur.