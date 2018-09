Un texte de Jérôme Labbé

La CAQ « qui utilise le Canada comme stationnement en attendant que les sondages soient meilleurs »; Québec solidaire « incapable de financer ses belles idées »; le Parti québécois coupable d’avoir laissé, après 18 mois de gouvernement, « un déficit de 7 milliards de dollars ».

Tous les partis politiques en ont pris pour leur rhume, lundi soir, lorsque les candidats libéraux du Grand Montréal – Christine St-Pierre, Guy Ouellette et Enrico Ciccone, pour ne nommer que ceux-là – sont montés sur scène pour affirmer leur fierté d’être libéral, mais aussi pour critiquer leurs adversaires en cette dernière semaine de campagne.

S’exprimant en français, en anglais et parfois même en italien, les orateurs ont été chaudement applaudis par un auditoire bigarré, à l’image de la diversité qui caractérise de plus en plus la région métropolitaine.

Le rassemblement avait lieu au Mont Blanc, une luxueuse salle de réception de Laval-des-Rapides. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

En montant sur scène, vers 20 h, le chef du PLQ s’en est également donné à coeur joie. S’en prenant vivement à son homologue caquiste, François Legault, il lui a notamment reproché d’avoir entrepris une tournée des régions éloignées et d’avoir changé de stratégie médiatique dans les derniers jours, accordant moins de temps aux questions des journalistes.

« C’est toujours le problème avec la CAQ : pas capable d’expliquer, jamais capable d’expliquer », a-t-il répété. « Les jobs à 25 $, les maternelles 4 ans, les questions des tests d’expulsion… On ne peut jamais comprendre vraiment ce qui arrive, ce qu’il veut… C’est pas pour rien qu’il est parti rouler loin, loin, loin, loin, loin, pour être sûr qu’il n’y ait pas trop de journalistes pour lui poser des questions à tous les jours. »

« C’est ça qui est en train d’arriver. Il se dit : "Bon, ça va bien, j’ai des bons sondages, je vais partir rouler loin, loin, loin, loin, loin, et puis je vais me rendre aux élections comme ça et ça va bien aller". Eh bien! il va avoir une surprise le 1er octobre! », a lancé le chef libéral, enthousiasmé par les acclamations de la foule.

Revenant sur les craintes exprimées par François Legault quant à l’avenir du français au Québec, M. Couillard a dit n’avoir « aucun doute que les enfants des enfants des enfants de [ses] petits-enfants vont encore parler français ». Il a accusé son homologue caquiste de projeter une image négative du Québec à l’étranger en voulant diminuer le nombre d’immigrants accueillis au Québec et en resserrant leurs conditions d’admission.

Évoquant les années 1950, il s’est même mis dans la peau de ces familles italiennes et grecques qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, se seraient butées à des tests de français et de valeurs à leur arrivée au port de Montréal. En échouant à ceux-ci, plusieurs de ces immigrants n’auraient pas pu s’établir ici, a déploré Philippe Couillard, suggérant que les exigences souhaitées par son adversaire visaient non seulement les nouveaux arrivants issus de l’immigration économique, mais aussi ceux ayant fui la guerre pour se réfugier au Québec.

« On ne laissera pas ça arriver », a-t-il promis.

Le chef libéral quittera la région métropolitaine mardi matin, en direction de Québec, Saint-Georges, Rivière-du-Loup et Saint-Félicien, dans sa circonscription de Roberval, où il suivra la soirée électorale, lundi prochain.