« Les États-Unis ne sont qu’un seul pays membre et pourtant nous sommes responsables de 22 % du budget total », avait souligné Donald Trump lors de son premier discours devant l’Assemblée générale, dénonçant un « poids financier injuste ».

Son administration est passée de la parole aux actes. En décembre, quelques mois seulement après l’Assemblée générale des Nations unies, Washington a annoncé s’être entendue pour une diminution de budget de 285 millions de dollars pour l’année 2018-2019.

Le président américain qui appuie les propositions de réformes du secrétaire général Antonio Guterres, n’hésite pas à critiquer le fonctionnement de l’ONU, à qui il reproche d’être trop orientée sur les processus et la bureaucratie, plutôt que sur les résultats.

Devant l’assemblée générale, il y a un an, Donald Trump s’en était aussi pris au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Une critique que d’autres ont aussi formulée, particulièrement en raison de la présence de l’Arabie saoudite au sein de ce regroupement.

En juin, le secrétaire d’État Mike Pompeo et l’ambassadrice américaine à l’ONU Nikki Haley ont donc annoncé qu’après avoir milité en vain pour des réformes au sein du conseil, les États-Unis ont choisi de s’en retirer.

L’ex-ambassadeur et représentant adjoint du Canada à l’ONU, Gilles Rivard, reconnaît que des critiques à l’endroit de l’ONU sont légitimes, mais il n’est pas convaincu de l’efficacité des méthodes empruntées par l’administration actuelle.