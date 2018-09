Le maire d'Ottawa, Jim Watson, qui avait encouragé les Ottaviens à rester chez eux, lundi, n'a pas réitéré sa demande puisque les opérations de nettoyage vont bon train.

La plupart des écoles rouvertes mardi

Du côté d'Ottawa, l'École secondaire West Carleton et l'École publique Knoxdale seront toujours fermées, mardi.

Par ailleurs, toutes les écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) seront ouvertes. Les six écoles qui étaient fermées aujourd’hui, soit Terre-des-Jeunes, Édouard-Bond, Pierre-Elliott-Trudeau, Pierre Savard, Sainte-Kateri et Laurier-Carrière, seront ouvertes demain, le mardi 25 septembre. L’électricité dans ces écoles est maintenant rétablie. Les écoles sont sécuritaires et propices à l’accueil des élèves et du personnel , peut-on lire dans un communiqué.

Retour à la normale aussi pour toutes les écoles du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), qui seront ouvertes, de même que le siège social.

Du côté québécois, les écoles de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) sont ouvertes, sauf l'École secondaire Mont-Bleu, qui a été lourdement endommagée en raison de la tornade qui a déferlé sur la région.

La CSPO indique qu'une cellule de crise travaille depuis vendredi pour permettre au personnel et aux élèves de l’École secondaire Mont-Bleu de reprendre leurs cours. À l’heure actuelle, divers scénarios sont étudiés; les parents seront rencontrés une fois que les décisions prises permettront d’assurer des services éducatifs adéquats à tous , peut-on lire sur le site internet de l'organisation.

Par ailleurs, les écoles secondaires Hadley Jr. et Philémon-Wright de la Commission scolaire Western Québec seront fermées.

La fonction publique reprend du service

Les activités normales du gouvernement reprendront elles aussi dans la région de la capitale nationale, a indiqué le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Puisque certains employés ont été affectés personnellement par cette situation, ils sont priés de communiquer avec leurs gestionnaires pour prendre des arrangements , indique le Secrétariat.

Par ailleurs, il indique qu'un programme d’aide aux employés offre des services d’appui pour les employés touchés par le sinistre.