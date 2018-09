Le péquiste Jacques Daigle, le caquiste Éric Lefebvre et William Champigny-Fortier de Québec solidaire dénoncent conjointement la situation qu’ils considèrent comme un affront envers les électeurs.

C'est un manque de respect et surtout un manque de respect envers les jeunes, parce qu'au cégep, on essayait justement d'intéresser les jeunes à aller voter pour quelque parti que ce soit, mais, au moins, d'aller voter , déplore William Champigny-Fortier.

C'est un manque profond envers nos jeunes, soutient à son tour Éric Lefebvre. Nous étions au cégep, c'est le gouvernement qui est en place, le gouvernement libéral et il est absent.

Selon eux, l’absence du libéral à trois récents débats, dont un au Cégep de Victoriaville, constitue une façon d’alimenter le cynisme envers les politiciens.

Ce monsieur-là et le Parti libéral tiennent pour acquis le vote et, ça, c'est aberrant, surtout lorsqu'on veut contrer le cynisme électoral , note quant à lui Jacques Daigle.

Le principal intéressé n’est pas de cet avis.

Je les remercie beaucoup parce que, dans le fond, ils parlent de moi. Je trouve ça vraiment spécial , a d'abord souligné Pierre Poirier.

À tous les gens à qui je prends le soin de serrer la main dans les centres d'achat, dans les compagnies, chez les jeunes, chez les aînés, je pense que c'est beaucoup plus important de serrer la main aux gens, de savoir ce dont ils ont besoin, que d'aller dans des débats où tout le monde parle un par-dessus l'autre , explique-t-il.

Ce dernier n’a pas non plus répondu à un court questionnaire acheminé aux candidats par la Chambre de commerce et d’industrie des Bois-Francs. Il affirme ne jamais l’avoir reçu.