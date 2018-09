On est prudent, mais disons quand même que c'est une drôle de campagne, une montagne russe électorale, où François Legault a trébuché, Philippe Couillard a été, disons, constant, Jean-François Lisée a été énergique et Manon Massé, surprenante.

En fin de campagne, on se retrouve avec des sortes de duels. Parti québécois contre Québec solidaire pour la troisième place. Coalition avenir Québec contre Parti libéral pour la première place. On verra où cela les mènera.

Et vous, où allez-vous? Votre choix est-il fait, pourriez-vous encore changer d'avis?

Devant cette indécision, cette confusion dans le choix électoral, et le cynisme ambiant, est-ce que les électeurs iront voter? On surveillera les pourcentages de vote des partis et de leur chef, mais aussi le taux de participation.