Deux des accusés proviennent de la Première Nation de M’Chigeeng, dont un individu de 17 ans arrêté pour voies de fait.

L’autre, un homme de 20 ans, aurait proféré des menaces de mort ou de blessure.

Ces deux personnes s’ajoutent aux six membres de cette Première Nation qui avaient déjà été accusés.

Un jeune de 13 ans habitant le canton de Carnarvon a, quant à lui, été accusé de voies de fait armées.

Deux autres adolescents, un membre de la Première Nation de Sheguiandah et un résident de la municipalité de Northeastern Manitoulin and the Islands, feront face à des accusations d’avoir troublé la paix en se battant.

Les accusés comparaîtront le 31 octobre au palais de justice de Gore Bay, à l’exception de l’individu âgé de 13 ans qui le fera le 14 novembre.