Un texte de Gavin Boutroy

Le président du comité de la banque alimentaire de l'USB, John Ferrer, explique qu’une enquête a été menée auprès des étudiants pour déterminer quels étaient leurs besoins les plus pressants.

« Ils avaient des besoins pour deux aspects : pour payer leur loyer, pour payer leurs factures, chose qu’on ne peut pas réaliser. Et deuxième chose, c’est l’aspect nourriture. On a préféré travailler sur ce dossier-là », affirme M. Ferrer qui est aussi le concierge de l’USB.

Selon Beydi Traoré, président de l'Association étudiante de l'USB (AEUSB), cette avait lancé une banque alimentaire voilà cinq ou six ans, mais rapidement, sa fonction est devenue de fournir des vêtements d’hiver, et les dons de nourriture ont arrêté.

« On ne recevait plus vraiment de denrées et puis on n’a pas vraiment eu d’étudiants qui venaient demander par rapport à ça. Ce qui est tout à fait normal, parce que bon, c’est quelque chose que les étudiants n’aiment pas vraiment discuter. C’est un service qu’il faut leur offrir », poursuit M. Traoré.

« Le retour de la banque alimentaire [est survenue] parce que les étudiants ont de plus en plus de mal à payer leurs frais de scolarité », ajoute-t-il.

Pour accéder à la banque alimentaire de l’USB, il suffit d'envoyer un courriel à cheznorma@monusb.ca, afin d’établir un moment convenable pour aller chercher des denrées alimentaires.

Une situation pancanadienne

Ce phénomène se reproduit partout au Canada, selon Aidan McNally, du bureau national de la Fédération canadienne des étudiants. « De plus en plus les campus commencent à ouvrir des banques alimentaires [...] qui répondent à un problème qui est réel pour les étudiants, l'insécurité alimentaire », affirme-t-elle.

Je parle à des étudiants tout le temps qui font des choix vraiment difficiles. Pas de faire la fête ou non, mais de choisir entre faire l’épicerie, ou acheter leurs manuels scolaires. Aidan McNally, du bureau national de la Fédération canadienne des étudiants

« Les frais de scolarité et le coût de l'éducation postsecondaire créent un fardeau qui est vraiment difficile pour les étudiants », poursuit Mme McNally.

L’impact de l’insécurité alimentaire

L’effet de l’impossibilité de se payer des aliments sains a un impact « très néfaste » pour les étudiants, indique la représentante de la Fédération canadienne des étudiants. Ces effets se déclarent tant en matière de santé physique et mentale, qu’en matière de rendement scolaire.

« Lorsqu’on est étudiant, cela signifie ne pas pouvoir se concentrer sur ses études », dit-elle.

Aidan McNally tient à préciser que les banques alimentaires ne sont pas une solution à long terme. Pour elle, cette solution à long terme passe par la réduction des frais de scolarité pour tous les étudiants.

Avec des informations de Bert Savard