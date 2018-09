Elle avait été destituée en février dernier, en raison d'un conflit d'intérêts.

Les députés de l’ACF ont accepté le retour de Mme Freethy après avoir examiné la question dans le cadre de la Loi sur les sociétés sans but lucratif de la Saskatchewan. Cette décision a été prise en marge d'une réunion extraordinaire de l'Assemblée des députés communautaires, qui s'est tenue le 22 septembre à Saskatoon.

Je suis très heureuse de pouvoir finir mon mandat, afin de servir les francophones de la région des Battlefords. Christine Freethy, députée de l'Assemblée communautaire fransaskoise

« On a informé la députée en question qu’elle est en fonction. La question de sa situation a été revue et on peut officiellement dire qu’elle est la représentante comme députée de North Battleford. On l’a informé et elle était heureuse », déclare le président de l’ACF, Denis Simard.

Elle devrait siéger à la prochaine assemblée des députés communautaires dans deux semaines. Mme Freethy dit qu’elle avait continué à s’engager dans sa communauté après sa destitution.

Élections partielles ailleurs?

Lors de la rencontre qui a vu le retour de Christine Freethy, les députés ont aussi approuvé la tenue d'élections partielles pour le poste de député de Gravelbourg, et les deux postes de Saskatoon.

Cependant, Denis Simard dit qu’il va d’abord demander aux organismes fransaskois s'ils veulent désigner des députés, qui entreraient en fonction à la prochaine rencontre de l'ADC, dans deux semaines.

Le directeur de la Fédération des francophones de Saskatoon, Éric Lefolpréfèrerait voir la tenue d’élections. Selon lui, « ce processus est un peu plus lourd, mais plus démocratique ».