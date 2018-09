La nouvelle n'est pas encore officielle, mais les paroissiens de Saint-Léonard-Parent se sont résignés : il n'est tout simplement plus réaliste pour leur église de rester ouverte, indique-t-on.

Ça faisait plusieurs années, on était aussi bien de dire que la paroisse était comme, sur un respirateur artificiel. Ça ne pouvait plus tenir plus longtemps , indique Jean-Louis Gervais, organiste et paroissien de la paroisse de Saint-Léonard-Parent.

Plusieurs croyants ont travaillé d'arrache-pied au cours des dernières années pour essayer d'éviter la fermeture de leur église.

La décision, pour eux, a été difficile à prendre, indique la présidente du comité de liturgie de la paroisse, Marcelle Fafard-Godbout.

C'est très triste, il y a beaucoup d'émotions autour de la décision, mais je crois que c'était un peu écrit dans le temps dans les dernières années. Marcelle Fafard-Godbout, présidente du comité de liturgie de la paroisse de Saint-Léonard-Parent

Plusieurs églises connaissent des difficultés financières. Photo : Radio-Canada

Une tournée

Plusieurs églises de la région vivent une situation similaire à celle de Saint-Léonard-Parent.

L'évêque du diocèse d’Edmundston, Claude Champagne, a donc décidé de procéder à une tournée dans la prochaine année afin de faire un état des lieux de chaque paroisse.

Peut-être ce sera l'occasion pour les gens de devenir plus conscients de la situation financière fragile et de se dire ce qu'on va faire pour que notre communauté soit viable financièrement.

Il espère que cette tournée permettra de trouver des idées pour permettraient aux églises d’être viables, financièrement.

L'église de Saint-Hilaire connaît elle aussi des difficultés financières. Photo : Radio-Canada

Paroisse de Saint-Hilaire

Une autre paroisse peine ces dernières années à joindre les deux bouts. Il s’agit de celle de Saint-Hilaire, qui accumule des déficits d’environ 3000 $ par année.

Les paroissiens savent qu’ils doivent faire quelque chose rapidement pour assurer la viabilité de leur église.

Ils espèrent donc vendre le presbytère qui sollicite une bonne partie du budget pour l'entretien, explique Ghislain Morin, président du comité des affaires économiques de la paroisse de Saint-Hilaire.

C'est un presbytère qui a été construit en 1920. Et puis ces vieux bâtiments-là coûtent de l'argent à entretenir. On ne met pas des millions par année, mais on en met chaque année.

En 2017, le diocèse d'Edmundston a organisé une série d'activités afin d'attirer davantage de jeunes adultes dans leur église.