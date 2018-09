Un texte de Joane Bérubé

La MRC prend cette décision en raison des difficultés de recrutement.

La MRC est incapable de maintenir le nombre de bénévoles requis pour assurer le service sept jours sur sept.

Au cours des deux dernières années, les problèmes se sont accentués si bien qu’il ne restait que deux bénévoles sur la quinzaine de personnes requises pour assurer une garde complète.

Les tentatives de recrutement n’ont rien donné, explique Ghislain Paradis, directeur du service de protection incendie et de l’organisation des secours de la MRC de La Matapédia. Ces personnes ont des familles, ont déjà un autre travail, il faut que leur travail leur permette de sortir en tout temps. On ne se le cachera pas, ce n’est pas facile , relève Ghislain Paradis.

Un groupe de premiers répondants en formation Photo : Radio-Canada

Le service existait depuis 2011 dans l’est de la MRC. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent soutiendra la formation d’un comité qui verra à rétablir le service à l’hiver 2019. Nous serons plus stricts dans notre recrutement pour que les gens sachent dans quoi ils s’embarquent et avant d’investir, on va s’assurer qu’ils puissent rester pour aller chercher vraiment les bonnes personnes , souligne M. Paradis.

D’ici là, le secteur est toujours desservi par les ambulanciers et les défibrillateurs des municipalités de Sainte-Marguerite, Albertville et Sainte-Florence resteront disponibles en situation d’urgence.

Le service de premiers répondants, qui existe depuis trois ans dans le secteur ouest de la MRC de la Matapédia, fonctionne mieux quoique, là aussi, les bénévoles ne se bousculent pas aux portes, indique M. Paradis.