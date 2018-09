La Police provinciale de l'Ontario (PPO) enquête sur des actes de vandalisme et de vol survenus la semaine dernière chez Dupont Taxi.

La publication Facebook de la conjointe du propriétaire du commerce de Kapuskasing, Michel Fortier, a été partagée plus de 200 fois.

Nancy Blier a publié des photos de cinq fourgonnettes de taxi avec des fenêtres brisées et d'un bureau complètement saccagé.

Selon Mme Blier, il s'agirait du deuxième acte de vandalisme en l'espace de quatre jours.

Elle affirme que l'entreprise n'avait pas le choix de mettre fin à ses services jusqu'à nouvel ordre.

Nous perdons de l’argent chaque jour puisque nous sommes fermés , affirme Mme Blier.

Une entreprise de taxi de Kapuskasing en Ontario doit cesser ses activités après avoir été victime de vandalisme Photo : Nancy Blier, Facebook

En plus de ne plus offrir le service de taxi, l'entreprise ne peut plus envoyer de factures à ses clients précédents.

Trois employés ont temporairement été mis à pied, note Mme Blier, qui indique aussi que le portefeuille d'un employé et des appareils électroniques d'une valeur de quelques milliers de dollars ont été volés.

La femme ignore si les deux entrées par effraction sont liées. Elle demande l'aide du public pour élucider cette affaire.

De son côté, la PPO indique avoir ouvert une enquête, mais refuse de donner plus détails.