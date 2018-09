Un texte de Charlotte Dumoulin

« Calgary a commencé en français. Rouleauville c’est le berceau de Calgary », indique Suzanne de Courville Nicol, présidente du Bureau de visibilité de Calgary. Cette dernière a l'intention de se battre pour que ce fait soit reconnu.

Avant son annexion par Calgary en 1907, presque tout était en français à Rouleauville, le quartier qui porte aujourd'hui le nom de Mission.

Sur une carte de cette ville datant de la fin du 19e siècle beaucoup de noms de rue sont en français. Ils ont été anglicisés par la suite.

Carte de Rouleauville de 1875 à 1907. Photo : Donald M. Wilson

En 2013, la Ville de Calgary a reconnu l’apport des francophones dans la ville en appuyant la requête envoyée à Ottawa.

Pas plus tard que ce mois-ci, l'Alberta a reconnu à son tour l’origine du quartier avec une subvention de 10 000 $ qui permettra la réalisation d’une balado historique bilingue.

De son côté, le gouvernement fédéral déclare reconnaître l’importance de Rouleauville au niveau local, mais « n’est pas disposé à émettre un avis favorable à sa désignation comme événement historique national. »

Ottawa précise que pour obtenir un tel statut, le lieu doit représenter « de façon marquante » un épisode de l’histoire du Canada.

Cette affirmation a soulevé la grogne et l’incompréhension chez certains membres: « On se fait toujours abaisser, effacer. [...] Une minute. Oui on est importants et on prend de l'ampleur. On prend de la visibilité et on veut être reconnu », exprime Suzanne de Courvil Nicol.

Suzanne de Courville Nicol, présidente du Bureau de visibilité de Calgary, a d'autres projets en tête pour protéger l'héritage des premiers francophones à Calgary. Photo : Radio-Canada/Louise Moquin

Marilyn Williams, directrice du patrimoine à Association communautaire Cliff Bungalow-Mission en plus d'être celle qui a mené le dossier, trouve aberrant que le festival du Stampede soit, lui, reconnu comme événement historique national.

Je pense que c'est plus une ville pétrolière, une ville de Stampede. Je crois qu'ils ne comprennent pas la vraie histoire ici. Marilyn Williams, chef du projet

Marilyn Williams a été à la tête du projet pour que Rouleauville soit reconnue comme événement historique national. Photo : Radio-Canada/Dennis Genereux

Au pays, 2000 personnes, lieux et événements ont le statut d’importance historique nationale.

Pour l’historien Stéphane Guevremont, une reconnaissance d'Ottawa permettrait de mettre en valeur et de protéger l'héritage des premiers arrivants francophones.

C’est l’architecture qui va être gardée. On pourrait avoir des plaques et des noms. On pourrait peut-être ramener les noms de rue francophones. Peut-être renommer le quartier Rouleauville. Stéphane Guevremont, historien

Les membres de la communauté francophone affirment ne pas avoir dit leur dernier mot. « Nous n'abandonnerons pas », promet Marilyn Williams.

L'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) n'a pas voulu donner d'entrevue à ce sujet.