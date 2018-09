L'organisme a rénové ses locaux au cours des sept dernières semaines. Plus de 160 000 $ ont été nécessaires pour y arriver.

On s'était donné, au conseil d'administration, comme objectif de rénover et tant qu'à le faire, on s'est dit qu’on va le faire aux normes, de façon à ce que, dans les 20 prochaines années, on n’ait pas de soucis d'entretien et on va s'organiser pour que nos bénévoles soient mieux organisés pour travailler , explique Bertin Riverin, directeur général de la Soupe populaire de Chicoutimi.

On sert 80-90 repas par jour. Alors ça prenait quelque chose de vraiment adapté pour ça. On n’était plus à niveau. Éric Holler, cuisinier

Salle de bain, cuisine, fenestration, devanture du bâtiment : tout à été refait.

Les bénévoles étaient contents de réintégrer les locaux rénovés. Photo : Radio-Canada

La Ville de Saguenay a offert une subvention couvrant la moitié du coût des travaux. Grâce à cette subvention, les rénovations ont pu être réalisées en l'espace de quelques semaines.

Ce qui devait se faire en trois phases va se faire en une seule phase. C'est beaucoup moins de dérangement et pour les usagers et pour le cuisinier. C'est quand même assez de travail déménager tout ça , raconte Réal Racine, un bénévole.

Cette cuisine toute neuve est prête à accueillir encore de nombreux bénévoles qui souhaiteraient s'impliquer.

D’après le reportage de Claude Bouchard