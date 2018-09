Un texte de Yannick Bergeron

Victor Robitaille-Drouin, 35 ans, est accusé de voies de fait grave mettant en danger la vie après avoir expulsé un client, le 12 février 2014.

La présumée victime, un avocat civiliste de Québec, ne garde aucun souvenir de sa soirée au bar de danseuses.

L'avocat de 39 ans a passé près d'un mois dans le coma après avoir subi un traumatisme crânien.

Il est ressorti de l'hôpital en chaise roulant avant d'entreprendre une longue réhabilitation à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ).

Il a pu reprendre le travail un an et demi plus tard, ayant retrouvé l'usage de ses membres et ses capacités cognitives.

Soirée arrosée

La victime avait participé à une formation dans la journée. Avec une collègue avocate, il s'est rendu dans une micro-brasserie pour souper.

Sa collègue et amie a elle aussi témoigner ne pas garder de souvenir de la soirée au Folichon.

Après avoir commandé deux bouteilles de vin au restaurant, elle n'a pas été en mesure d'expliquer les événements à partir de la sortie au bar érotique.

« Quand ils sont arrivés, ils avaient de la classe », a raconté une employée qui travaillait au vestiaire.

Les deux avocats lui sont apparus beaucoup plus éméchés plus tard dans la soirée, menant l'accusé à expulser la victime.

Selon la préposée au vestiaire, l'intervention du portier s'est déroulée normalement.

Des caméras de surveillances ont filmé les événements et les images seront présentées plus tard au cours du procès qui doit avoir lieu toute la semaine au palais de justice de Québec.

Ce n'est pas la première fois que Victor Robitaille-Drouin fait face à des accusations semblables.

Il avait été acquitté au terme d'un autre procès, le juge estimant que lui et un collègue avaient agi en légitime défense.