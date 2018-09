Selon les élus de la Haute-Côte-Nord, les règles de récupération et de gestion des résidus de chasse ne sont pas adaptées à la réalité régionale.

Depuis 2015, le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation (MAPAQ) interdit aux trappeurs, aux bouchers et aux débiteurs de récupérer les os, les peaux et les pattes.

La MRC doit désormais payer les coûts de transport par camion jusqu'au seul récupérateur autorisé par le gouvernement.

L'an dernier, 28 tonnes de restes d'orignaux ont ainsi été transportées, une facture de 13 000 dollars que la MRC a dû débourser.

Des carcasses d'orignaux au Centre de découpe Bruno Tremblay Photo : Radio-Canada

À la fin août, une résolution a été adoptée par les élus de la MRC pour que les résidus de chasse puissent être valorisés régionalement à coût raisonnable .

La conseillère en gestion des matières résiduelles à la MRC de la Haute-Côte-Nord, Amélie Goulet, a vérifié les solutions disponibles au MAPAQ et au ministère de l'Environnement.

[Il existe] des fosses pour enfouissement, ou encore des méthodes de compostage, comme en agriculture, les gens qui font de l'élevage. Amélie Goulet, conseillère, gestion des matières résiduelles, MRC de la Haute-Côte-Nord

Une copie de la résolution a été transmise aux ministres du gouvernement sortant ainsi qu'au député sortant de René-Lévesque.

Auparavant, les chasseurs de gros gibier de la Haute-Côte-Nord pouvaient disposer de ces carcasses dans les dépotoirs.

Ils doivent désormais les récupérer pour les transférer à l'écocentre de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan.

D'après l'équipe de l'émission Bonjour la Côte