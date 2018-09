La candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Nancy Lévesque, était absente en raison d’un engagement ailleurs dans la circonscription.

Un étudiant en pharmacie au CFRN, Carl Beaulieu, a demandé aux candidats s’ils pouvaient garantir à la population qu’ils réaliseraient vraiment leurs engagements lorsque l'un d'eux sera élu.

Harold LeBel, candidat du Parti québécois, a souligné que même si les élections sont aux quatre ans, il est important d’écouter les citoyens tout au long de son mandat.

Tu ne t’enfermes pas dans ton bureau. Tu vas parler au monde et t’es capable d’écouter s’ils sont pas contents après toi. Pis t’es capable de dire oui, ok, j’ai peut-être mal fait mon affaire, j’aurais pu intervenir autrement et tu acceptes de le faire , a-t-il expliqué.

Le candidat du Parti libéral, Claude Laroche, a fait écho à ses propos : Pour aller dans le même sens que M. LeBel, je vais m’engager dès aujourd’hui à certainement continuer d’aller voir les gens où ils sont et de me rendre très disponible pour justement éviter que les gens regrettent leur choix.

De son côté, Carol-Ann Kack, candidate de Québec solidaire, a mis l’accent sur l’importance de la démocratie au sein de son parti. Effectivement, c’est frustrant comme citoyen de sentir que, quelque part, on n’est pas considéré. Et moi, une des choses qui m’a apporté à Québec solidaire, c’est la vision la plus démocratique possible.

Autrement, la Coalition avenir Québec confirme que le chef François Legault sera à Rimouski, mercredi, pour rencontrer des militants du parti. Il s’agira de sa première visite dans la circonscription depuis le déclenchement des élections.

Le député sortant, Harold LeBel, a dit espérer que le chef de la CAQ en profitera pour clarifier ses positions au sujet du développement de l’énergie éolienne.

D’après les informations de Denis Leduc