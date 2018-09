Un texte de Charles Beaudoin

Les deux parties avaient jusqu'au 30 septembre pour s'entendre, sans quoi elles devaient passer par la médiation ou l'arbitrage, deux scénarios qu'on souhaitait éviter tant du côté syndical que patronal. Mercredi dernier, plusieurs syndicats du réseau de la santé, dont la FIQ, ont manifesté avant la tenue du conseil d'administration du CIUSSSE-CHUS pour dénoncer la lenteur des négociations.

Pour nous, c'était important d'avoir une entente négociée et qu'on puisse rencontrer à la fois les objectifs de la FIQ, mais aussi les objectifs de notre organisation. On avait un objectif commun, c'était de s'assurer de donner de la stabilité dans nos équipes de soins , mentionne Gilles Michaud, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CIUSSSE-CHUS.

Nous allons recommander l'entente de principe à nos membres étant donné que, pour nous, c'est satisfaisant au niveau des enjeux qu'on avait à regarder, comme le déplacement sur le territoire, stabiliser les équipes de soins et s'assurer qu'on puisse avoir des modalités satisfaisantes pour les gens qui travaillent tous les jours pour la population , a de son côté souligné Sophie Séguin, présidente du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est.

Ne voulant pas dévoiler les lignes de l'entente avant qu'elle soit présentée aux travailleurs, Mme Séguin a toutefois mentionné que ces derniers n'auront pas à craindre de devoir se déplacer sur l'ensemble du territoire du CIUSSSE-CHUS.

On voulait éviter le déplacement intra-CIUSSS jusqu'à Lac-Mégantic et on a réussi à y arriver , se réjouit Sophie Séguin.

Survenue après 55 journées de négociations, dont neuf séances intensives, l'entente de principe sera présentée à l’assemblée générale de la FIQ lundi et mardi, les 24 et 25 septembre, et fera l’objet d’un vote électronique par les membres. Le résultat sera connu à la fin du mois d'octobre.

La FIQ représente quelque 3000 membres au CIUSSSE-CHUS. Outre les infirmières et infirmières auxiliaires, la Fédération représente également les inhalothérapeutes et les perfusionnistes. Le CIUSSSE-CHUS doit maintenant parapher des ententes avec trois autres syndicats, soit l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux de l’Estrie (APTS), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie (CSN).

Actuellement il y a des négociations intensives avec nos trois autres partenaires syndicaux , soutient Gilles Michaud.

On a toujours le même objectif, soit d'avoir des ententes négociées comme on a avec la FIQ. On espère que cette entente-là va nous permettre d'avoir un certain nombre d'idées pour avancer. Actuellement, il y a des négociations intensives avec nos trois autres partenaires syndicaux , résume-t-il.