En entrevue, le ministre de la Voirie et des Travaux publics, Richard Mostyn, a affirmé qu'un « contrat d'une telle envergure aurait dû passer par un processus d'appel d'offres plus compétitif » et que « de ne pas procéder ainsi était une erreur ».

Le contrat visait la fin de conception et la supervision des travaux de construction de l'école après que le contrat original avec la firme d’architecture Kobayashi-Zedda ait été annulé. Le début de la construction de l'école est prévu pour le printemps prochain.

Le ministre a par ailleurs affirmé qu'une telle décision aurait dû passer d'abord par son bureau, mais que ce ne fût pas le cas.

Richard Mostyn affirme avoir ainsi mis fin, sans frais de pénalité, au contrat « octroyé de façon contraire aux objectifs et engagements de ce gouvernement » pour les projets d'infrastructure et d'approvisionnement.

La portion incomplète de ce contrat passera ainsi en appel d'offres sur invitation pour les firmes du Yukon seulement pour un montant avoisinnant les 700 000 $.

L'octroi du contrat sans appel d'offres avait engendré une plainte formelle de l'Association des entrepreneurs du Yukon. Les fonctionnaires avaient de leur côté soutenu auprès de CBC/Radio-Canada avoir suivi le processus à la lettre affirmant par ailleurs que cette décision permettait à tous les entrepreneurs yukonnais de soumissionner sur la construction.

La nouvelle école pourra accueillir 150 élèves. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Pas de délai supplémentaire prévu

Le président de la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY), Jean-Sébastien Blais, affirme avoir reçu par écrit l'assurance de la ministre de l'Éducation, Tracy-Anne McPhee, que le début des travaux ou l'octroi du contrat de construction ne seront pas retardés par cette volte-face.

Pour nous, c'est une nouvelle qui est intéressante, mais qui nous touche plus ou moins dans la mesure où ce n'est pas directement relié à ceux qui vont devoir bâtir l'école et ça ne ralentit pas le travail des fonctionnaires et du personnel de la CSFY qui devront choisir ce consortium-là dans les prochaines semaines. Jean-Sébastien Blais, président, CSFY

L'appel d'offres pour la construction de la nouvelle école devait se terminer le 25 septembre, mais a déjà été prolongé jusqu'au 2 octobre.

Le président du CSFY est confiant toutefois qu'un contrat soit finalisé avec la firme ou le consortium choisi pour les travaux avant le congé de Noël.