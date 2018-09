La tornade de force EF3 qui a touché la région de Dunrobin et Gatineau avait une largeur de 1,3 kilomètre par endroits et le couloir de destruction s'étendait sur au moins 30 kilomètres, selon Peter Kimbell d'Environnement et Changement climatique Canada. Ce dernier avoue n'avoir jamais rien vu de tel en carrière.