Une analyse de Claudine Brulé

La journée des Franco-Ontariens survient presque trois mois après l'assermentation de la nouvelle ministre responsable du dossier de la francophonie à Queen's Park, Caroline Mulroney. Elle, qui voulait prendre le temps d'étudier les dossiers chauds et rencontrer les grands acteurs de la communauté, doit maintenant établir ses priorités.

Plusieurs dossiers sont déjà avancés, mais l'arrivée du nouveau gouvernement de Doug Ford sème l'incertitude quant à leur avenir.

Le premier ministre Doug Ford a déjà affirmé qu'il voulait aller de l'avant avec la mise sur pied de l'Université de l'Ontario français. Toutefois, il n'a annoncé pour l'instant aucun financement supplémentaire au-delà des fonds de démarrage accordés par l'ancien gouvernement libéral.