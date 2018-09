Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Pierre Cotton et d'Isabelle Lévesque

Une sage-femme vient d’être embauchée pour implanter le service partout sur le territoire. Elle travaillera à partir de Maria au cours des prochaines semaines.

Son mandat sera notamment de constituer une équipe, ce qui inclut l’embauche de deux autres sages-femmes.

Cliquer ici pour écouter l'entrevue de l'émission Bon Pied, bonne heure! avec la porte-parole du collectif Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs, Marie-Josée Racine

Un service à définir

Les Gaspésiennes qui désirent être suivies par une sage-femme doivent se rendre à Mont-Joli. Photo : Radio-Canada

La porte-parole du CISSS, Geneviève Cloutier, reconnaît que l’étendue du territoire sera un facteur à considérer lorsque le service sera déployé dans la région.

La réflexion est en cours. C'est vraiment avec la responsable du service qui vient d'entrer en poste qu'on va voir comment conceptualiser tout ça. L'objectif est de donner accès au plus de femmes possible à ce service-là , précise Mme Cloutier.

Pour sa part, la porte-parole du collectif Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs, Marie-Josée Racine, émet quelques réserves.

Elle ne croit pas qu'une équipe de trois sages-femmes pourra desservir un territoire aussi grand. Le service ne sera pas viable de cette façon-là. Il va falloir travailler sur d'autres options , croit Mme Racine.

Elle estime que l’équipe devra sans doute être augmentée pour que le service soit offert dans toute la région.

L’implantation du service survient toutefois dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre.

Nouvelles mesures

Le Québec ne compte que 220 sages-femmes et n’en forme qu’une vingtaine par année.

Un nouveau-né Photo : iStock/Enzo Nguyen

La présidente de la Fédération des sages-femmes du Québec, Mounia Amine, croit qu'une formation d'appoint destinée aux sages-femmes de pays étrangers permettrait d'augmenter les effectifs. On a de l'écoute pour ça, ajoute Mme Amine, on est à réfléchir à la mise en place d’une planification de la main-d'oeuvre également parce qu’on voit bien qu'on va manquer de sages-femmes. On veut s'assurer de ne pas empêcher les développements.

Marie-Josée Racine du collectif Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs demeure optimiste.

Elle relève que le recrutement de la première sage-femme à entrer en poste dans la région a permis de constater que la Gaspésie suscite beaucoup d’intérêts auprès des candidates potentielles. Pour l’embauche des autres sages-femmes qui vont joindre l’équipe, je ne suis pas inquiète, on devrait trouver plus rapidement , estime Mme Racine.

La Fédération a aussi demandé au ministère de la Santé d'instaurer des incitatifs financiers pour attirer les sages-femmes en région comme c’est le cas pour les médecins.