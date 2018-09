« C’était un énorme soulagement lorsque [Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba] a dit, “ c’est bon, vous avez réussi les tests, vous pouvez vendre vos meules ” », lance Rachel Isaak, l’un des chefs qui a appris à fabriquer le fromage trappiste désormais appelé Prairie Tradition.

« Le processus a été long, avec beaucoup de hauts et de bas », ajoute son mari Dustin Peltier. « On manipule du lait cru, nous devons prendre des précautions supplémentaires pour que ce soit sécuritaire », poursuit-il.

Dustin Peltier et Rachel Isaak travaillent dans la restauration depuis une vingtaine d’années. Ils sont propriétaires d’un service de traiteur, Loaf and Honey, qui se spécialise dans les repas gourmets du terroir. Depuis plus d'un an, le moine trappiste, frère Albéric leur inculque l’art de la confection du fromage trappiste.

Le frère Albéric n’arrivait plus à répondre à l’importante demande en fromage, il a cloîtré sa cave en janvier. « Nous devons arrêter de confectionner le fromage parce que nous n’avons pas de jeunes frères », affirmait-il l’hiver dernier.

« Je vieillis et c’est trop pour moi. Maintenant, avant que je ne devienne malade, je veux passer la recette à quelqu’un d’autre », poursuit le moine. C’était la dernière personne en Amérique du Nord à confectionner du fromage avec la recette trappiste traditionnelle.

« Parfait. Continuez. »

Ils ont reçu en cadeau du frère Albéric des planches de bois et la saumure ayant servi à faire vieillir le fromage depuis plus de 30 ans, pour permettre à leur fromage d'avoir un goût un peu plus semblable à celui produit par l'abbaye.

En juin, ils ont amené leurs premières meules au monastère de Notre-Dame des Prairies, à deux heures de Winnipeg. « Pour que le frère Albéric puisse le goûter et dire si l'on a réussi, ou si nous sommes à côté de la plaque », indique Rachel Isaak.

Ils retenaient leur respiration alors que le moine octogénaire tâtait, humait et goûtait à leur fromage.

Et puis le moine se prononça, « Le goût est bon, l’odeur est bonne et la texture est bonne. Parfait. Continuez. »

Dustin Peltier et Rachel Isaak souhaitent maintenant augmenter leur volume de production de fromage « Prairie Tradition », pour que les étagères de De Luca’s en soient toujours fournies. Photo : Radio-Canada/Karen Pauls

Approbation de la province

Depuis le printemps, le couple envoie des échantillons de fromage à un laboratoire afin de le tester afin de s’assurer que les bactéries E. coli, salmonella, staphylococcus aureus et listeria ne soient pas présentes.

C’est le 19 septembre que la province leur a enfin annoncé que le fromage était sans danger pour le public. Ils peuvent l’utiliser dans la confection de mets pour leur entreprise, et le vendre en magasin.

De Luca’s, un magasin italien spécialisé en produits du terroir, où la meule se vend entre 100 $ et 110 $, avait déjà passé une commande de 300 meules par mois au couple, alors que la production n’avait pas encore commencé.

« Il y a une énorme demande », lance Paolo De Luca, gestionnaire des achats à De Luca’s. « C’est un fromage local avec un bel arôme, il est très crémeux, avec des notes bien terreuses [...] il n’y a rien comme ça sur le marché », poursuit-il.

Le goût n’a pas changé, c’est phénoménal. Paolo De Luca, gestionnaire des achats à De Luca’s

Dustin Peltier et Rachel Isaak souhaitent maintenant augmenter leur volume de production, pour que les étagères de De Luca’s soient toujours fournies.

Ne pouvant pas utiliser de référence aux trappistes ni au frère Albéric dans le nom de la nouvelle incarnation du « Fromage de la Trappe », ils ont baptisé leur fromage « Prairie Tradition ».

Avec des informations de Karen Pauls et de Aidan Geary